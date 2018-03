Virgin Tonic : Jason Derulo signe l'hymne de la prochaine Coupe du Monde !

Décidément, c'est une semaine placée sous le signe du foot dans le Virgin Tonic ! Pas plus tard qu'il y a trois jours, on apprenait que notre équipe de france adorée de 1998 allait se reformer, le temps d'un match exceptionnel. Ce matin, vous parle de la prochaine Coupe du Monde, celle de 2018. Le mondial commencera dans trois mois et se tiendra en Russie. Et évidemment, qui dit mondial, dit hymne. Sortez vos maillots, c'est Jason Derulo qui a signé l"hymne de la compétition !

Avec Colors, le chanteur devrait faire danser les supporters pendant quelques semaines. Bien sûr, c'est un titre festif - comme Shakira ou Pitbull ont pu en sortir avant lui. On vous conseille de vous y faire tout de suite parce qu'à partir du 14 juin prochain (date de la cérémonie d'ouverture), vous allez l'entendre partout !