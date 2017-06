She's back ! Devenue une véritable star internationale, JAIN est clairement une fierté française. Son premier album l'a propulsée au sommet des charts - Zanaka est une réussite. Aujourd'hui, elle se lance à la conquête des Etats-Unis comme de nombreux artistes francophones avant elle. Parce que son passage est exceptionnel, elle nous a réservé une version live de son dernier single, Dynabeat. Notez que la sortie du clip est prévue pour le 7 juillet !

Oooh ca y est je suis fan du nouveau @Jainmusic ! ???????? #VirginTonic @VirginTonicOff — Victor VirginRadio (@VictorLeclerc_) 28 juin 2017

Quelques secondes de son nouveau titre et je suis déjà fan! #jane #VirginTonic — Lauriane (@lau480) 28 juin 2017

Et si vous ne lavez encore jamais vue en live (vous devez y remédier immédiatement), JAIN sera en à l'affiche de quelques festivals cet été. Et vous ne voulez pas manquer ça, nous en sommes sûrs ! En tout cas, dans le Virgin Tonic, on est fan !