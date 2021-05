Virgin Tonic : Jacob Karhu, le youtubeur ermite qui ne laisse personne insensible !

Une info, un bon plan ou une anecdote qui sent bon la bonne humeur, ça vous tente ? Désormais, tous les matins aux alentours de 9h30, Mélanie nous offrira un moment de bonheur avec Plus Mel la vie ! L'occasion pour la plus positive des chroniqueuses du Virgin Tonic de partager quelque chose qui pourrait bien vous mettre un peu de baume au cœur. Et avec la morosité de la période actuelle, on se dit que ce n'est pas de refus. C'est parti !

Il mesure 1,93 mètres, possède des abdos en béton et une barbe digne des hipsters les plus tendances de la capitale ! Pourtant, Jacob Karhu, breton d'origine, a décidé de passer son année de césure isolé dans un refuge à retaper en Ariège, dans les Pyrénées. Diplômé de Polytechnique et doctorant en climatologie à Normale sup, celui qui n'avait pas d'amis à l'école est désormais une véritable star sur YouTube où il cumule plus de 140 000 abonnés sur sa chaîne. L'occasion pour lui de présenter sa vie d'ermite et d'ouvrir les esprits des internautes. Il a d'ailleurs profité de ces mois d'isolement pour écrire un livre intitulé Vie sauvage, mode d'emploi aux éditions Flammarion.