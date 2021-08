Quand le Virgin Tonic pêtait un câble sur Bohemian Rhapsody de Queen (VIDEO) 

Le plus dur est fait ! D'ici quelques jours, le Virgin Tonic fera son grand retour sur Virgin Radio : après des vacances bien méritées, Manu, Clément, Nico, Ginger et Mélanie vous réveilleront chaque matin (dès 6h) à compter du 23 août. Pour patienter d'ici là, on est allé piocher dans les archives du Virgin Tonic. L'idée ? Revivre les meilleurs moments de la saison précédente ! On commence avec ce magnifique "pêtage de câble" sur Bohemian Rhapsody de Queen. Poussez les meubles et dansez avec nous !