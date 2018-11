Virgin Tonic : Ivre, un bagagiste s'endort dans la soute d'un Boeing

800 km. C'est la distance qui sépare Kansas City de Chicago (aux Etats-Unis) et justement, c'est la distance qu'a parcouru un bagagiste... dans la soute d'un avion. "Alors qu’il était en état d’ébriété, un bagagiste employé de Piedmont Airlines qui devait, samedi au petit matin, ranger les bagages des 80 passagers du vol entre Kansas City et Chicago s’est assoupi dans la soute de l’appareil", explique le Parisien. L'avion a décollé comme prévu à Kansas City pour mieux atterrir 800 km plus tard à Chicago.

Un bagagiste retrouvé dans une soute !

Imaginez la surprise des employés de Chicago lorsqu'ils l'ont découvert dans la soute...! Dans son malheur, le bagagiste a eu de la chance puisque "la soute à bagages était chauffée et pressurisée". Aucune blessure à signaler, donc. Si cet employé étourdi a pu reprendre un vol direct pour Kansas City (en cabine !), American Airlines a pris les choses au sérieux. Résultat, une enquête de sécurité a été ouverte.

Et si jamais vous devez prendre l'avion bientôt (et pas en soute), sachez que vous avez une chance sur 50 de rencontrer l'amour de votre vie !