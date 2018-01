Virgin Tonic : Ivre, il vole un tank et percute un supermarché pour y voler du vin

Alors qu'on vous dévoilait le mot qu’il faut prononcer pour mettre fin à une dispute de couple, on change de registre et on s'envole vers la Russie où l'un des habitants s'occupe de nourrir les clichés malgré lui. Selon l’agence de presse russe Ria Novosti, dans la région de Mourmansk (nord), un russe complètement ivre s'est retrouvé encastré dans la devanture d'un supermarché au volant... d'un tank ! L’homme avait volé ce véhicule de transport de troupes dans une école de pilotage, a affirmé une porte-parole de la police routière locale.

В Апатитах мужчина протаранил магазин на угнанном бронетранспортереhttps://t.co/hQFsvAtoFx pic.twitter.com/fMJGid6Bms — РИА Новости (@rianru) 10 janvier 2018

Après avoir fini dans la vitrine, l’homme dont l’identité n’a pas été révélée, est alors sorti de son véhicule pour entrer dans le supermarché où il a été arrêté. Plutôt optimiste, il a tenté de voler une bouteille de vin au cours de cet incident qui eu lieu tôt mercredi matin. Des photos montrent le véhicule blindé couvert de neige au milieu des bris de verre de la devanture détruite du supermarché.