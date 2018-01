Virgin Tonic : Ivre, il prend un taxi au Danemark... pour rentrer en Norvège !

Dans le Virgin Tonic, on a nos champions - et si vous êtes des habitués de l'émission, vous le savez. Il y a quelques mois, on vous parlait d'un homme qui, armé d'un sabre, avait braqué un salon de coiffure pour mieux repartir avec un pot de gel. On pensait qu'il avait la palme mais visiblement, 2018 commence bien : on a trouvé celui qui va peut-être le détrôner. Croyez-le ou non, ce Norvégien a pris un taxi pour rentrer chez lui... alors qu'il se trouvait au Danemark.

D'abord, on vous remet dans le contexte. L'homme (âgé d'une quarantaine d'année) a décidé de partir fêter le Nouvel An au Danemark - jusque là, tout va bien. Après quelques verres, il a la présence d'esprit de ne pas conduire et appelle donc un taxi (action honorable, reconnaissons-le). Sauf qu'évidemment, sous l'effet de l'alcool, il n'a pas pensé aux petits détails techniques... comme le fait que son domicile se trouvait à plus de 600 km, en Norvège, par exemple. Après avoir traversé trois pays à bord du taxi, il a fini par rejoindre son domicile. Et comme vous l'imaginez, la course était chère : près de 1800 euros !

Jugeant le prix bien trop élevé, l'homme a refusé de payer pour mieux aller s'enfermer chez lui. Réclamant son dû, le chauffeur de taxi aurait fait le pied de grue devant son domicile pendant des heures. Selon NRK (chaîne citée plus tard par la BBC), le client a fini par payer. Vous le saurez pour les prochaines fois, IL FAUT REFLECHIR, même dans un taxi !