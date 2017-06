Virgin Tonic : Iris Mittenaere (Miss Univers) est célibataire !

Alerte ! Iris Mittenaere, ex-Miss France 2016, élue Miss Univers en janvier, est officiellement célibataire ! Dans une interview exclusive pour Gala, la jeune femme a expliqué que son histoire d'amour avec Matthieu est terminée après 4 ans de relation : "C'est fini depuis mars dernier. Nous nous étions rencontrés à la fac, à Lille (Nord), alors que j'entamais ma deuxième année de chirurgie dentaire". Selon ses propos pour Gala, l'histoire s'est terminée en douceur : "J'étais triste, on l'est toujours de se séparer de quelqu'un avec qui on a vécu tant de choses (…). Ce n'est qu'aujourd'hui que je vais mieux. Je sens que je peux être heureuse, que j'ai plein de choses à vivre ».

Des photos d'elle avec Matt Pokora font circuler la rumeur !

Apparemment, la jeune femme de 24 ans est prête à se lancer dans une nouvelle relation : "Maintenant que je suis libre (...), j'aimerais rencontrer quelqu'un qui m'aime et que je puisse aimer pendant des dizaines d'années." Et des photos d'elle avec Matt Pokora à Roland Garros défrayent déjà la chronique. Aurait-elle retrouvé l'amour ? Iris Mittenaere, qui défile sur Run Away de Rollon, le nie : "C'est un ami, on se connaît depuis plus d'un an" avant d'ajouter "on ne se connaît pas forcément assez pour construire une histoire d'amour. Pour le moment, on est amis." Affaire à suivre...