Virgin Tonic : Focus sur les nouveaux iPhones !

En ce 12 septembre, Apple tiendra sa keynote de rentrée au Steve Jobs Theater de Cupertino (Californie) et ça, évidemment, c'est un évènement pour n'importe quel fan de la marque. Après l'engouement provoqué par l'iphone X, que réserve la marque ? Quelles fonctionnalités, quels noms pour les nouveaux iphones ? On en parle ce matin dans le Virgin Tonic !

La keynote d'Apple, c'est aujourd'hui !

Après une pluie de rumeurs, on sait qu'en 2018 Apple sortira trois iphones (rien que ça) : "Deux avec écran OLED de 5,8 pouces et 6,5 pouces (nouvelle version "Plus" de l'iPhone); un troisième plus accessible financièrement en taille intermédiaire (6,1 pouces), mais avec un écran Retina LCD comme les anciens iPhone", expliqie le média LCI. Ce qu'il faut noter, c'est que les deux premiers appareils seront dotés d'un double capteur photo vertical à l'arrière tandis que le dernier modèle, lui, n'en n'aura qu'un. Aussi, sachez que FaceID (reconnaissance faciale) sera partout : adieu, empreintes digitales !

Les photos de l'iphone 9

Côté noms, on attend l'iphone XS, l'iphone XS Max ainsi que l'iphone XR - du moins, selon les rumeurs.

Par contre, n'attendez pas le retour de la prise Jack tant pleurée... il faudra se faire une raison, elle ne reviendra pas. La Keynote Apple se fera ce soir à 18 heures (heure française) et évidemment, on a hâte !