Virgin Tonic : iPhone 13, Watch, iOS, AirPods... ce que réserve la keynote Apple de ce 14 septembre

Les aficionados de la marque à la pomme le savent, la keynote de rentrée est un rendez-vous sacré. Et justement, elle se tiendra ce soir à 19h - heure française. Au programme, "de nouveaux produits bien partis pour intégrer la liste des meilleures ventes de cette fin d’année", annonce 01.net. Et parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Apple a d'autres surprises en stock.

La keynote Apple

Iphone 13

La star de cette keynote pré-enregistrée reste -évidemment- l'Iphone 13. Ce dernier être présenter dans des formats identiques à ceux proposés en 2020. Le face ID serait conservé et l'on retrouverait un écran LTPO 120 Hz sur les deux modèles Pro. Petit bonus, vous devriez-même pouvoir flouter un arrière-plan en live lors de l'enregistrement d'une vidéo.

Apple Watch Series 7

Pour la deuxième fois depuis 2014, la fameuse montre d'Apple devrait proposer un tout nouveau design : cette dernière serait plus grande, plus plate et serait même dotée de batteries de plus grande capacité. Côté fonctions, il faudra patienter jusqu'à 2022.

iOS 15

On le sait, un nouvel iPhone est synonyme d'un nouvel iOS.

Les Airpods

On le sait, Apple prépare une toute nouvelle génération de Airpods. "Ces écouteurs, qui ne seraient pas intra-auriculaires, devraient être présentés mardi selon l’analyste Ming-Chi Kuo, qui est généralement très fiable. Apple devrait conserver les AirPods 2 et AirPods Pro dans son catalogue malgré leur présentation", annonce le média.

Cette keynote pourrait aussi être l'occasion pour Apple d'annoncer de nouveaux services. En plus d'Apple Music, la marque a d'ores et déjà sorti Apple TV+, Apple News+ ou encore Apple Fitness+.

Aussi, notez que d'ici quelques semaines, Apple devrait rafraîchir deux de ses modèles d'ipad. Côté mac, les nouveaux modèles ne seront pas présentés ce soir... mais, patience !