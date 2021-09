Virgin Tonic : iOS 15, on fait le point sur les nouveautés !

Si vous possédez un iPhone, alors ce 20 septembre est peut-être une date importante pour vous. La raison ? La mise à jour iOS ! On fait le point sur les nouveautés dans le Virgin Tonic.

Cette nouvelle version d'iOS est ainsi disponible au téléchargement et, petit bonus, elle propose quelques nouveautés : d'abord, notez que l'interface du navigateur de Safari a été remaniée pour mieux la rendre plus efficace (oui, vous pourrez l'utiliser d'une main). Aussi, Facetime fonctionnera même avec ceux qui n'ont pas d'iPhone. La fonctionnalité "concentration" vous permettra également de choisir les notifications que vous voulez ou non en fonction du moment de la journée.

Quelles fonctionnalités pour iOS ?

Pour les globe-trotters, l'application Plans proposera une nouvelle vue 3D beaucoup plus précise. Et si vous êtes du genre à binge-watcher des séries, sachez que grâce à Shareplay, vous pourrez poursuivre une conversation Facetime tout en étant en pleine conversation Facetime. Elle est pas belle la vie ?

Autrement dit, iOS 15 promet de se rendre indispensable !