Virgin Tonic : Interdits de short, ces chauffeurs de bus nantais viennent au travail... en jupe !

Ils n'en peuvent plus de la canicule (nous aussi, on a envie d'aller dans la plus grande piscine du monde) ! Les conducteurs de bus de la ville de Nantes ont décidé de se rebeller contre le règlement de la société qui les emploie, leur interdisant de porter le short en toutes circonstances. Pour cela, ils sont allés au travail ce mardi... en jupe. Un délégué syndical CFDT explique ci-dessous la démarche à presse Océan : "Les bureaux des décideurs sont climatisés, ce qui n'est pas le cas de la majorité des véhicules de la Semitan. Passer 7 h 20 dans un véhicule à 50°, ce n'est pas évident. Au-delà de 30°, la direction pourrait déclencher un plan chaleur et autoriser les conducteurs à porter le bermuda."

Une revendication qu'ils portent depuis 2013 et qui n'a toujours pas été entendue par la direction... Mais pourquoi choisir de porter une jupe ? Parce qu'elle est elle autorisée pour les chauffeuses de bus. Les Nantais évoquent en effet une discrimination. Surtout qu'on ne voit même pas leurs jambes une fois installés derrière le volant font-ils remarquer...