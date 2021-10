Virgin Tonic : Instagram se transforme, 3 choses à retenir

Avis aux geeks ! Si vous avez eu du mal à supporter le bug mondial plus tôt dans la semaine, on vous rassure, il n'en n'est plus question. En fait, Instagram évolue et nous proposera pas moins de trois nouvelles fonctionnalités. Voyez plutôt :

La possibilité de liker des stories

La fin d'IGTV : "Instagram Video" permettra de voir des vidéos qui dure au moins 60 minutes

Vous aurez possibilité de mettre des comptes en "favori". Résultat, vous verrez leur actualité en premier.

Voilà, Instagram n'a plus de secret pour vous !