Virgin Tonic : Instagram, Facebook, Whatsapp... la panne générale qui a affolé le monde

Plus de messenger, plus de facebook, plus d'insta, plus de whatsapp... le 4 octobre dernier, des millions d'utilisateurs se sont retrouvés privés de réseaux sociaux. De 17h à minuit (soit pendant sept heures), les quatre canaux se sont ainsi retrouvés complètement bloqués : "Certains signes indiquent que Facebook serait sur le point de rétablir ses services", a annoncé The Verge aux alentours de minuit. "Après avoir échoué à tous les tests pendant la majeure partie de la journée, un test des serveurs DNS des FAI via DNSchecker.org montre que la plupart d'entre eux trouvent avec succès une route vers Facebook.com", poursuit le média.

Les gens viennent sur Twitter pour se plaindre que Facebook instagram et WhatsApp sont en panne pendant 3 heures ????#facebookdown #WhatsAppdown #instagramdown pic.twitter.com/Y43lMz4Bji — ???? (@SonicsPlsExist) October 4, 2021

Pour communiquer avec ses abonnés, le groupe n'a pas eu d'autre choix que de se replier vers Twitter qui, on le rappelle, est son concurrent direct : "A l'immense communauté de personnes et d'entreprises du monde entier qui dépendent de nous : nous sommes désolés. Nous avons travaillé dur pour rétablir l'accès à nos applications et services et nous sommes heureux de vous annoncer qu'ils sont à nouveau en ligne. Merci de votre patience", a t-on pu lire sur le compte de Menlo Park aux alentours de 00h30. Visiblement, le groupe a été victime d'un "bug interne".

Fort heureusement, tout est revenu à la normale.