Virgin Tonic : Insoumeetic, le site de rencontres de la France Insoumise

Si vous suivez le Virgin Tonic chaque matin, alors vous connaissez le principe de Clément l'Enfume. L'idée ? Clément nous partage deux informations : l'une est vraie tandis que l'autre est totalement fausse... ce matin, vous serez donc ravi(e) d'apprendre qu'il existe bel et bien un site de rencontres pour les partisans de la France Insoumise... une page facebook intitulée "Insoumφφtic".

Un site pour les partisans de la France Insoumise

"Rencontres pour célibataires "intransigeants", annonce ainsi la page du groupe : "On s'est rendu compte lors des rassemblements d'Insoumis et des manifs qu'on était beaucoup de célibataires. On représentait du monde. Alors on s'est dit : pourquoi pas faire un groupe avec des gens qui auraient les mêmes affinités politiques ?", expliqué l'un des administrateurs du groupe au Nouvel Obs.

A l'ère du numérique, les sites de rencontres se multiplient : certains rassemblent les célibataires qui détestent les mêmes choses alors pourquoi ne pas unir ceux qui ont les mêmes convictions politiques ?