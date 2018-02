Virgin Tonic : Infirmière, elle donne un rein à un patient avant de l'épouser

Il y a des histoires qui bouleversent. Et croyez-nous, celle de cette infirmière italienne devrait adoucir même les plus cyniques. A Pise, il y a un cinq ans, un patient a été admis à l'hôpital pour insuffisance rénale. Là-bas, il a rencontré une jeune infirmière, Cinzia Stracquadaini. Les deux jeunes gens se vus trois fois par semaine, juste assez pour apprendre à se connaître et pour... tomber amoureux ! "Je me souviens du premier jour où je l'ai vu, j'ai immédiatement ressenti son anxiété, ses soucis, ses doutes", a raconté l'infirmière à La Nazione.

"Pendant longtemps, nous avons pris soin de ne pas montrer le sentiment qui nous unissait", poursuit-elle. En 2014, elle apprend (après avoir passé des tests) qu'ils sont compatibles à 99% : il ne lui en faudra pas plus pour lui donner un rein. Si l'histoire était déjà belle, sachez qu'elle l'est encore plus depuis le mois de janvier dernier : les deux tourtereaux se sont mariés ! L'histoire est digne de Grey's Anatomy mais Dieu merci, ils ont eu un happy end.