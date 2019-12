Virgin Tonic : Infidèle, il se fait prendre... à cause de sa montre connectée

Souvenez-vous, il y a quelques semaines, une femme découvrait l'infidélité de son mari en lisant une critique culinaire. Eh bien cette fois, c'est une montre connectée qui a trahi un homme infidèle ! Jane Slater, une journaliste américaine a découvert que son petit copain la trompait alors qu’elle le pensait chez un ami. C'est grâce à sa montre connectée Fitbit qu'elle l'a découvert. On vous explique :

Elle découvre son infidélité grâce à sa montre

Ce qu'il faut savoir, c'est ces montres observent et notent vos activités sportives. Jane avait connecté leur deux montres sur son smartphone et elle a réussi une alerte d'activité sportive à 4h du matin quand elle dormait. Il lui a avoué le lendemain qu’il était chez une amie et pas chez son pote comme elle le croyait… Alors maintenant, vous le saurez ! Pas de montre connectées !