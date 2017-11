Virgin Tonic : Infidèle, il se fait passer pour un espion afin de garder ses deux femmes

Dans le Virgin Tonic, tous les matins de la semaine, on entend des news plus ou moins insolite ! Par exemple, on apprenait hier qu'un homme était retourné sauver son appareil à raclette dans sa voiture en feu, ou encore que les femmes mentent pour souvent que les hommes pour ne pas faire l'amour. Mais aujourd'hui, Camille Combal vient de nous parler d'une histoire qui décroche la palme d'or de l'insolite (et de l'absurde). Un homme âgé de 44 ans sera bientôt jugé à Annecy pour bigamie, usage de faux documents administratifs, faux et usages de faux en écriture publique et privée et escroquerie. Pourquoi ?

Afin de mener une double vie entre sa femme et sa maîtresse, l'homme (informaticien de métier) est parvenu à se marier civilement à deux femmes en même temps, après avoir falsifié des papiers officiels. Il aurait produit un faux certificat de divorce auprès de la mairie d'Aix-en-Provence en 2013. L'homme a réussi à faire croire, pendant plusieurs années, à ses deux femmes, qu'il n'était autre qu'un agent de liaison haut gradé de la DGSE... Un espion quoi. Ce mensonge lui permettait de ne regagner le domicile familial qu'à de rares reprises ("quatre heures de temps en temps" avant de repartir ou "quelques week-ends") entre 2013 et l'été 2015 d'après les faits rapportés par Le Point. Beaucoup d'énergie à dépenser