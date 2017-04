Incroyable mais vrai ! Selon une étude rapportée par Camille Combal, on passerait un an et trois mois de notre vie à tenir la télécommande de notre télévision ! Apparemment, on passe pas mal de temps à zapper de chaîne en chaîne de télé. Une affirmation particulièrement vraie pour les hommes qui ont tendance à monopoliser la zappette en couple. Ces messieurs seraient beaucoup moins partageurs ! Seuls 37 % d'entre eux admettent que leur partenaire tient majoritairement la télécommande, contre 52 % des femmes. D'ailleurs, voici le temps passé par un homme en moyenne à regarder le foot à la télé.