Virgin Tonic : Imaginez goûter de la nourriture en léchant votre écran... c'est l'invention qui se prépare !

Si vous ne jurez que par les émissions culinaires alors, cette invention pourrait bien être faites pour vous. Imaginez pouvoir lécher votre écran, simplement pour goûter un plat repéré sur les réseaux sociaux ou bien à la télévision... Eh bien, c'est la promesse que fait un inventeur japonais. Homei Miyashita a -en effet- imaginé un écran à lécher chargé de recréer les saveurs. Taste The TV serait ainsi "recouvert d'un film hygiénique jetable à changer lors de chaque expérience", explique Slate.

Un écran pour tester les saveurs

Vous vous demandez comment cela fonctionne ? Pas de panique, le magazine Néon a pris le temps de tout détailler : ainsi, le "dispositif" génère des arômes au contact de la langue et opère via un fonctionnement liant gels spéciaux et courant électrique". Le plus beau, c'est qu'une jeune étudiante a pu tester l'invention et cette dernière affirme avoir reconnu le goût du "chocolat au lait". Elle précisera même à Reuters que ce qu'elle a goûté est "doux comme une sauce au chocolat".

Evidemment, une telle technologie a un coût : selon l'inventeur, il faudra débourser près de 800 euros pour expérimenter le dispositif...