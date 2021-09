Virgin Tonic : Ils tentent de battre un record en réalisant une pizza aux 1000 fromages !

En 2020, Benoît Bruel tentait avec succès de réaliser le record de la pizza contenant le plus de fromages au monde. Avec pas moins de 257 variétés, sa recette entrait ainsi facilement dans le Guiness Book, battant au passage le record d'un australien avec 154 fromages différents. Mais ça, c'était avant. Ce samedi 25 septembre, lors du Sirha (salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation) à Lyon, François Robin et Julien Serri tenteront de pulvériser ce qui a été fait jusqu'à présent en essayant de cuisiner une pizza avec 1000 fromages provenant de toutes les régions de France.

Pour l'occasion, ce ne sont pas n'importe qui qui ont décidé de réaliser ce projet puisque François Robin est un fromager passé par la maison Fauchon à Paris et élu meilleur ouvrier de France en 2011. Il sera accompagné de Julien Serri, que l'on surnomme le "chef cuisïolo". Les deux professionnels seront filmés et diffusés en direct sur la chaîne YouTube de Morgane VS. Ils tenteront de réaliser une première pizza avec 500 fromages, une autre avec 700 et enfin une dernière contenant 1000 fromages. Bien entendu, pour être en adéquation avec l'organisation en charge des records du monde, il faut que la pizza possède une certaine taille et que tous les fromages tiennent dessus. La veille de cette tentative, un responsable officiel des Guinness World Records sera là pour assister à la découpe des fromages. Deux grammes de chaque fromage seront déposés sur la fameuse pâte à pizza.

"On connaît tous le Camembert, le Brie, le Saint-Nectaire, mais en France, on a une immense diversité de fromages avec des saveurs et des textures différentes. Il en existe près de 1 500" explique Alisson Tournier, responsable communication au CNIEL (Le centre national interprofessionnel de l'économie laitière), qui souhaite avant tout que cette opération bénéficie au terroir français et à sa richesse.