Virgin Tonic : Ils suivent leur GPS et... finissent dans un étang

Ce matin, le Virgin Tonic vous emmène aux Etat-sUnis et plus précisément, dans le (Massachusetts). Là-bas, deux hommes partis en voiture ont eu une mauvaise surprise : en suivent leur GPS, ils ont atterri dans un étang ! Selon Fox Boston, la route qu'ils devaient emprunter (la route 28, pour être précis) se trouvait de l'autre côté : "La police explique que le conducteur conduisait une Jeep Patriot depuis Hyannis (Massachusetts) jusqu'à la maison d'été du passager, qui se trouve à West Dennis, vers 1h30 du matin. Il a indiqué à la police qu'il utilisait un GPS parce qu'il ne connaissait pas le coin. D'après ce qu'il a expliqué à la police, le GPS lui disait de continuer tout droit, et cela l'a amené droit dans l'étang de Swan, au bout de Lake Road. Quand les agents sont arrivés sur place, ils ont vu la Jeep à une trentaine de mètres du bord, presque complètement immergée".

Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal ! Les deux hommes s'en sont sortis et les pompiers ont dû remédier l'hypothermie (légère) du conducteur. Selon le journal Cape Code Times, les deux hommes sont sortis de leur véhicule une fois dans l'eau. Les pompiers sont arrivés après qu'ils aient rejoint le bord et à l'heure actuelle, ils sont tirés d'affaire. Mais la moralité de l'histoire, c'est qu'il faut toujours faire les mises à jours ou brancher Google Map sur son téléphone pour avoir plusieurs itinéraires !