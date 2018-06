Virgin Tonic : Ils se sont promis de se marier à 50 ans s'ils étaient célibataires et... ils l'ont fait !

"Si on est toujours célibataire à 50 ans, on se marie". Ce pacte, on l'a tous fait avec un(e) pote sans pour autant le prendre au sérieux. Mais pour Kimberley Dean (51 ans) et Ron Palmer (54 ans), eux, se sont dits "oui" après 37 ans d'amitié. Originaires du Minnesota, un état américain, les deux amis ont vécu une histoire lorsqu'ils étaient au lycée. Mais les choses ayant évolué et ils se sont séparés, à l'initiative de Ron : "A cet âge, je pensais que les filles allaient et venaient facilement et que je pouvais m'entendre avec n'importe qui alors, on s'est séparés", a t-il expliqué au DailyMail. "Mais on est restés amis".

Kim et Ron

Et justement, ils sont restés en contact toute leur vie, chacun soutenant l'autre au travers de ses relations. Puis, quand ils se sont tous les deux retrouvés clibataires, ils se sont promis que si à 50 ans, ils n'étaient toujours pas mariés, ils se marieraient. "C'était une blague", a expliqué Kimberley. "On était tous les deux célibataites et fatigués de sortir avec des gens". Déjà maman de deux enfants, Kimberley ne regrette qu'une chose : ne pas avoir "renoué" avec Ron plus tôt ! Après une belle histoire comme celle-ci, on croit encore en l'humanité et puis, en l'amour !