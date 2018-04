Virgin Tonic : Ils se rencontrent sur WhatsApp par erreur et se marient quatre mois plus tard

Il y a des erreurs que l'on est (parfois) bien content de faire. Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous emmène à Londres, là où est née la belle histoire de Lina et Michael. Ils n'étaient pas destinés à se rencontrer et pourtant, c'est un message envoyé par erreur sur WhatsApp qui a tout changé ! Tout a commencé lorsqu'un soir, Lina a reçu un message d'un numéro qui lui était inconnu : « Girls Trip », disait ce dernier. Or, ce fameux message n'aurait JAMAIS dû être envoyé à un quelconque destinataire. En fait, Michael Evangelou (un londonien âgé de 45 ans) s'était envoyé le titre d'un film à lui-même, simplement pour se souvenir d'aller le voir au cinéma. Michael ne s'est trompé que d'un chiffre mais ce fut assez pour que le message arrive dans la boîte de réception de Lina. Le trouvant séduisant, elle n'a pas hésité à le relancer - comme le rapporte Biba.

Après quelques échanges virtuels, ils décident de se rencontrer et là, c'est le coup de foudre ! Michael et Lina continueront de se voir tous les jours avant de décider de sauter le pas du mariage... deux semaine après leur rencontre. Si avec ça, vous ne croyez pas au coup de foudre, on ne peut plus rien faire pour vous !