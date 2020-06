Virgin Tonic : Ils s'étaient tatoués la date de leur mariage... avant le coronavirus !

Célébrer son mariage est probablement l'un des jours les plus beaux et les plus mémorables de son existence ! Si ils sont nombreux à se tatouer la date de cet événement sur le corps, c'est assez rarement qu'ils le font des mois à l'avance. Pourtant, c'est le cas de Francis Donald, 26 ans, et Fionnuala Kearney, 24 ans, qui n'ont pas hésité à se faire graver à l'encre indélébile la date de leur mariage en chiffres romains : XVI.X.MMXX, soit le 16 octobre 2020. Seulement voilà, la crise du coronavirus est passée par là...

Francis Donald et Fionnuala Kearney au salon de tatouage

Si il y avait bien une année durant laquelle il ne fallait rien prévoir à l'avance, même son mariage, c'était bien 2020 ! Si il ignorait l'arrivée du virus au moment de se faire ses tatouages, le couple américain a pris cette mésaventure avec le sourire et continue d'affirmer qu'il gardera un bon souvenir de cette date. "Quand on nous a appris que nous allions devoir reporter notre mariage, j’étais évidemment effondrée. Mais ce n’est qu’après que nous avons pensé à nos tatouages. Il valait mieux en rire qu’en pleurer" a déclaré la jeune femme. Fiona et Francis ont donc repoussé l'heureux événement au 22 avril 2021. Rassurez-vous, ils préfèrent attendre avant de se tatouer cette nouvelle date...