Virgin Tonic : Ils remixent les jingles de radio et c'est excellent (VIDEO)

Imaginez un peu tous les jingles de radio condensés en seul titre. On vous l'accorde, dit comme ça, ça ne semble pas être si cool. Et puis, quand French Fuse (un duo très doué de DJ) décident de s'y attaquer, ce qui en ressort, c'est un remix génial. Ces deux surdoués des platines (français, de surcroît), on remixé pas moins de 17 jingles de radio en moins de 3 minutes. Qui dit mieux ?

Ce n'est pas la première fois qu'ils offrent un remix dans ce genre : vous l'avez peut-être oublié mais il y a quelques temps, French Fuse avait remixé des slogans de publicité. On vous laisse découvrir ce remix - et spotter le jingle de Virgin Radio, au passage ! Et si jamais vous voulez les voir en live, sachez qu'après avoir assuré la première partie de Big Flo & Oli, ils leur restent quelques dates à assurer : tout est à retrouver ICI !