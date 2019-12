Virgin Tonic : Ils prennent la fuite à 240 KM/H... et tombent en panne d'essence

Attention, vous n'allez peut-être pas le croire ! C’est une véritable course poursuite qui a eu lieu il y a quelques jours sur l’A7 (au niveau de Pont-de-l’Isère, dans la Drôme) entre les gendarmes et une Mercedes Classe C qui circulait à 240 km/h. Oui, vous avez bien lu : le véhicule circulait à 240 km/h. Il est 22h20 quand les gendarmes arrivent à se mettre (enfin) à les rattraper. Mieux, ils parviennent à les dépasser. Pourquoi ? Parce que les fuyards sont... tombés en panne d'essence !

Les gendarmes ont retrouvé les deux fugitifs qui s’étaient installés à l’arrière en disant que le chauffeur venait de s’enfuir sans eux... et ce n'est pas le plus beau ! L'un des deux hommes est propriétaire d'un garage à Saint-Etienne (vous aussi, vous pensez à notre Nico national ?)

Le chauffard a eu un retrait de permis, et comparution devant le juge en 2020.