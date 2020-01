Virgin Tonic : Ils partent en vacances sans leurs enfants... mais avec le modem internet

Si vous avez des enfants, alors vous savez que vient toujours un moment où ils refusent de partir en vacances avec vous - on appelle ça l'adolescence. Et justement, en Australie, un couple a trouvé la solution. On en parle ce matin dans le Virgin Tonic.

Cassie et Chris sont donc australiens mais surtout parents de 3 enfants (de 10, 13 et 17 ans). Et comme de nombreux parents, ils leur ont proposé de partir en vacances avec eux. Sauf que les enfants ont refusé en disant “c’est nul de partir avec vous”... Vous avez déjà vécu ça ? Alors attendez la suite.

Chris et Cassie ont accepté, ils sont partis en vacances sans leurs enfants... mais, ils ont emmené le modem internet ! Ils sont parti au soleil sans leur enfants mais avec la connexion internet de la maison. À leur retour, les parents étaient super contents d’apprendre que les enfants s’étaient rapprochés et qu’ils avaient passé plus de temps ensemble... alors pour resserrer les liens familiaux, vous savez quoi faire !