Virgin Tonic : Ils organisent un faux enterrement... à leur copain qui préfère passer du temps avec sa petite amie

Direction les Etats-Unis, où une bande de copains à une idée... de génie. Tenez-vous bien, ces derniers ont organisés un faux enterrement à l'un d'eux car, selon eux, il passait beaucoup trop de temps avec sa petite amie. "Nous avions auparavant un ami nommé Ellis Russell que nous voyions tous les jours. Récemment, il a noué une relation... et a décidé de rester en contact avec nous uniquement via WhatsApp pour qu’il puisse passer plus de temps avec sa copine et le chat, c'est tout simplement inacceptable! Nous avons donc décidé d'organiser des funérailles non pas pour sa mort littérale mais pour sa mort en tant que camarade. Nous espérons le ressusciter un jour, mais pour l'instant, nous le laissons reposer en paix", ont-ils indiqué dans un discours.

Une enterrement pour leur ami disparu

La petite bande est allée jusqu'à orner un cercueil et allumer des bougies en hommage à leur ami disparu... petit bonus, ils portaient leurs plus beaux costumes !