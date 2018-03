Virgin Tonic : Ils mettent en vente la maison... de leurs voisins !

Ce matin, le Virgin Tonic vous emmène à Montbéliard ! Cette semaine, deux hommes sont passés devant le tribunal correctionnel de Montbéliard pour un motif on ne peut plus étonnant. Ce qu'ils ont fait ? Mettre en vente la maison de leur voisin sur Le Bon Coin. On pourrait presque se croire dans un remake de Nos Pires Voisins et pourtant, c'est bien la réalité.

Les deux condamnés avaient pour but de "pourrir la vie" de leurs voisins - selon l'avocat chargé de les défendre. Et le pire dans l'histoire, c'est que selon l'Est Républicain, l'annonce indiquait d'appeler aux alentours de 21h30 pour tout renseignement concernant la maison. Fatigués de recevoir des appels, les propriétaires ont décidé de porter plainte (et de faire remonter l'adresse IP de celui qui avait mis leur maison en vente). Les coupables ont écopé d'une amende de 1000 euros (dont la moitié avec sursis). Aussi, ils ont dû (chacun) remettre 1000 euros au propriétaire. On le répète, ne faites jamais ce genre de blagues...! Vraiment, jamais.

Et si vous l'avez manqué, sachez que ce matin, on a écouté l'hymne de la Coupe du Monde 2018 !