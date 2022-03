Virgin Tonic : Ils demandent le même tatouage "mon amour" en japonais... mais le résultat n'a rien à voir

Ce matin, direction l'Australie ! Là-bas, une jeune tik tokeuse a posté une vidéo du tatouage qu'elle et son petit-ami comptaient se faire... jusque ici, tout va bien. Or, le tatoueur et la jeune femme ne se sont pas compris...

Elle a d'abord envoyé au tatoueur le texte qu'elle souhaitait tatouer ainsi qu'une photo pour montrer l'emplacement... et ce n'est pas tout ! Afin de préparer au mieux son tatouage, la jeune femme avait envoyé la traduction de « mon amour » en japonais... ainsi qu'une photo d’un homme qui présentait un tatouage similaire dans le cou, pour lui indiquer l’emplacement.Sauf que le tatoueur n'a pas compris la demande : ce dernier a tatoué l'inscription tatouée sur l'homme de la photo...

"Le texte qui venait de la photo n’était pas en japonais mais en chinois, et il s’agissait d’un prénom que Google Traduction transcrit en anglais par « Elaine »", lit-on dans les colonnes du Dauphiné Libéré... et le pire dans l'histoire ? La jeune femme n'est plus avec son petit-ami...