Virgin Tonic : Ils découvrent une voiture... dans leur piscine !

Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous emmène en Ardèche - et non, ce n'est pas pour échapper à cette triste météo. La semaine dernière, un jeune conducteur Ardéchois a fini dans la piscine de ses voisins. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessé. L'histoire s'est déroulée mercredi dernier, à deux heures du matin. Le jeune conducteur (âgé de 20 ans) rentrait chez lui lorsqu'il a perdu le contrôle de sa voiture. Résultat, il a atterri dans la piscine de ses voisins...!

Ils retrouvent une voiture dans leur piscine

Surprise pour ce couple Ardéchois

"Quand je me suis levée à 7 heures du matin, mon portable a sonné, c'était ma voisine. Elle m'a dit 'mon fils m'a dit que sa voiture était dans ta piscine'. Sur le coup je n'ai pas compris ce qui m'arrivait, puis j'ai ouvert mes volets et là j'ai effectivement vu une voiture, dans la piscine. La surprise totale !", raconte Maguie, la propriétaire de la piscine. La question reste maintenant de savoir comment la voiture sera retirée - si ce n'est pas déjà fait. Tout ça nous rappelle ce jour où une conductrice avait filé droit vers une bouche de métro. Mais surtout, ça nous oblige à redoubler de vigilance en voiture !