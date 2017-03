Virgin Tonic : Ils découvrent un trésor dans leur cave

C’est la folle histoire du jour ! S’il parait qu’en moyenne, on perd trois objets à chaque déménagement, il est certain que ce couple a largement gagné au change. Installés depuis quelques années dans leur maison à Soultz-les-Bains dans le Bas-Rhin, les propriétaires ont, mercredi dernier, découvert un véritable trésor. Alors qu’ils entreprenaient quelques travaux dans la cave, le couple a mis la main sur une amphore contenant des milliers de pièces d’argent et d’or ! Au total, ce joli pactole comprend près de 3 000 pièces datées de 1473 à 1610 et parmi elles, certaines sont très rares.

En effet, quelques-unes des pièces ont été frappées à Séville par le roi Phillippe II ou émises en Egypte, rapporte Le Dauphiné. Si le montant exact de cette petite fortune n’a pas encore été estimé, le butin devrait revenir au couple dans sa totalité puisqu’il est à la fois le découvreur du trésor et le propriétaire du terrain. Pour l’heure, le trésor de la cave a été remis au service archéologique de la DRAC afin d’être expertisé. « On nous a accueilli comme si on avait gagné au loto » a raconté l’heureux propriétaire. Une découverte aussi inattendue que celle de cette femme qui a découvert des centaines d’euros en ouvrant ses volets !