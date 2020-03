Virgin Tonic : Ils choisissent Annecy comme nom de famille

Jason et David sont américains et ils ont fait le choix de changer de nom de famille... Comme le rapporte le média l'Essor, ils sont en couple. En 2018, ils ont visité la ville d’Annecy et ils en sont tombés amoureux… mieux, ils se sont demandés en mariage là-bas. Et ils ont tellement aimé l'endroit qu'ils ont choisi de changer de nom de famille.

Annecy

Le lendemain de leur mariage, ils ont lancé une procédure pour adopter "Annecy" en nom de famille officiellement. Ils sont passé devant un juge qui a immédiatement accepté de changer leur nom de famille…Il était impressionné par ce couple. Comme quoi, tout est possible !