Virgin Tonic : Ils cambriolent la préfecture et volent... le portrait d'Emmanuel Macron !

Ce matin, le Virgin Tonic vous emmène à Rennes et plus précisément à la préfecture Martenot. Le 18 avril dernier, quatre individus s'y sont introduits. Et évidemment, ils ne sont pas repartis les mains vides. Le truc, c'est qu'on aurait jamais imaginé leur butin.

"Après avoir passé quelque temps à l'intérieur, les quatre individus sont ressortis en emportant des drapeaux, un portrait du président de la République, un ordinateur et un aspirateur. Ils ont également fait un passage au bar, en emportant quelques bouteilles", a ainsi expliqué Ouest France. Parce qu'aucune alarme n'a sonné (notez qu'elle a été coupée), l'intrusion n'a pas été remarquée. Afin d'éviter que ce genre d'inident ne se reproduise, le préfet a déclaré que "tous les dispositifs de sécurité à la préfecture Martenot ont été renforcés pour éviter que cela ne se reproduise". On ne sait pas ce qu'ils comptent faire du portrait - ce n'est pas exactement ce qu'on accrocherait dans le salon. Mais bon, les goûts et les couleurs...!