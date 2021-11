Virgin Tonic : Il y a 27 ans, Le Roi Lion sortait au cinéma !

C'est probablement l'un des dessins-animés les plus célèbres de la franchise Disney ! Dévoilé le 9 novembre 1994, le Roi Lion s'est imposé comme un véritable classique pour les enfants (et les grands enfants) du monde entier. Plus gros succès du box-office de l'année à l'époque, ce dessin-animé raconte l'histoire d'un lionceau nommé Simba est exilé de son royaume après avoir été accusé d'être responsable de la mort de son père, Mufasa. Avec l'aide d'un étrange duo composé d'un suricate et d'un phacochère, il décide de reprendre ce qui lui revient de droit lorsqu'il apprend qu'il est destiné à être roi. Une histoire qui n'a rien d'extraordinaire en apparence mais qui va séduire des millions de spectateurs aux quatre coins du globe !

Devenu mythique grâce aux différentes chansons qui figurent dans le dessin-animé, le Roi Lion permettra à Elton John de signer l'un de ses plus gros succès. Afin de continuer à surfer sur le succès de ce projet, Disney proposera même deux suites ainsi que deux séries télévisées dérivées. En 2019, le Roi Lion a eu droit à son remake en animation 3D. Si le projet est, encore une fois, un énorme succès au box-office, certains reprocheront tout de même un manque d'originalité entre le nouveau live-action et le dessin-animé initial. Pas de quoi affoler les fans de la première heure qui continuent de vénérer ce symbole de l'animation !