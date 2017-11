Virgin Tonic : Il vole une voiture, puis culpabilise et la ramène à son propriétaire

C'est encore et toujours le Virgin Tonic présenté par Camille Combal et toute l'équipe, de 7h à 10h du matin en direct sur Virgin Radio ! Après avoir découvert le Top 3 des aliments qui vous font vivre plus longtemps, Camille nous dévoile l'histoire insolite de ce jeune homme de 23 ans originaire des Vosges. Le vendredi 3 novembre dernier dans la commune de Golbey, ce dernier a volé une voiture avant de la ramener deux heures plus tard rongé par la culpabilité ! Petit problème : alors qu'il ramenait la voiture sur le lieu du vol, à son propriétaire, le jeune homme s'est fait surprendre par la police déjà sur place !

Ce geste, qui traduit un fond bienveillant, n’aura pas empêché les autorités de le réprimander. La représentante du parquet Léa Beauchière a expliqué explique : “Bien sûr, il a replacé la voiture où il l’avait prise. Mais, il a mobilisé la police technique et scientifique. Il a aussi conduit alors qu’il n’est pas titulaire du permis. Je requiers donc six mois d’emprisonnement entièrement assortis du sursis, une mise à l’épreuve pendant deux ans et une obligation de soins”. Le jeune homme est donc condamné à deux mois ferme d'emprisonnement pour son geste.