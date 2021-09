Virgin Tonic : Il veut voir Kaamelott plus de 200 fois, Alexandre Astier le rejoint au ciné

Il y a quelques semaines, le Virgin Tonic nous parlait d' Arnaud, un fan de Kaamelott qui s'est lancé un défi de taille : voir le film près de 200 fois d'affilée. Véritable fan de la série, Arnaud Klein s'est lancé dans ce challenge aussi fou qu'insolite... pour y parvenir, le jeune homme s'est rendu à quatre séances par jour pendant plus d'un mois et demi. «L'idée de battre ce record est née autour d'un verre avec mes amis», expliquait-il dans les colonnes du Monde. «On attendait tous la sortie de Kaamelott avec impatience, et j'ai dit que je serais capable de le voir 200 fois tellement je l'attendais depuis longtemps, se souvient-il. On a regardé s'il existait un record du plus grand nombre de visionnages d'un même film, et c'était le cas».

Record du monde Séance ???/203Cela ne sera pas homologuée... je voulais en profiter à fond...Car notre ROI A TENU SA PROMESSE!!!!!!!!!@AAstierOff @operaims pic.twitter.com/coJ7L1tfQ8 — Edward Tetch (@scarecrow0909) September 15, 2021

Déterminé, Arnaud a ainsi passé près de 350 heures dans les salles de ciné. Le mercredi 15 septembre dernier, le fan absolu de la série a posté une photo de sa rencontre avec Alexandre Astier : "Record du monde, Séance ???/203. Cela ne sera pas homologué... je voulais en profiter à fond...Car notre ROI A TENU SA PROMESSE!!!!!!!!!", a t-il ainsi tweeté.

Avec près de 203 séance, Arnaud battra son record le 18 septembre prochain !