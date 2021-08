Virgin Tonic : Il veut voir Kaamelott 200 fois d'affilée... !

Véritable fan de Kaalemott, Arnaud Klein s'est lancé le défi d'aller voir le film près de 200 fois d'affilée... pour y parvenir, le jeune homme s'est rendu à quatre séances par jour pendant plus d'un mois et demi.

«L'idée de battre ce record est née autour d'un verre avec mes amis», explique t-il dans les colonnes du Monde. «On attendait tous la sortie de Kaamelott avec impatience, et j'ai dit que je serais capable de le voir 200 fois tellement je l'attendais depuis longtemps, se souvient-il. On a regardé s'il existait un record du plus grand nombre de visionnages d'un même film, et c'était le cas». Pour l'heure, le record est détenu par un américain - ce dernier ayant vu Avengers : Endgame près de 191 fois. "C'est là où je me suis dit, pourquoi pas tenter de battre ce record avec Kaamelott. Je savais que je pourrais voir le film 200 fois car j'ai dû voir la série à peu près autant de fois. Et je me suis dit que ça serait cool d'avoir un Français qui tente un record du monde sur un film français", poursuit Arnaud.

Amusé par ce défi un peu fou, Alexandre Astier a même réagi sur Twitter, promettant de partager une séance avec le jeune homme.