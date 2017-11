Ce matin, le Virgin Tonic vous emmène dans les Hautes-Alpes. Là-bas, on a trouvé l'homme le plus honnête au monde. Pourquoi ? Tout simplement parce que fin octobre, l'homme en question a trouvé un portefeuille en bord de route. On ne va pas se mentir, dans ce genre de cas, certains seraient tentés de le garder. Mais, non : honnête, il décide de ramener le portefeuille à la gendarmerie. Et encore, s'il n'y avait que ça !

Croyez-le ou non, dans ce fameux porte-feuille, il y avait près de 4300 euros. Evidemment, la gendarmerie a tenu à féliciter le civisme et l'honnêteté de ce citoyen sur les réseaux sociaux. Un bel exemple à suivre !

Et puisqu'on parle de gendarmes, sachez qu'un homme privé de son permis a tenu à écrire à ceux qui l'ont arrêté pour mieux les remercier. Comme quoi, tout arrive !