Virgin Tonic : Il trouve 130 000 euros dans la rue et... les rend à la police

Ce matin, le Virgin Tonic vous emmène aux Etats-Unis et plus précisément à Albuquerque, là où vit un jeune homme de 19 ans. Croyez-le ou non, le jeune homme a retrouvé pres de 130 000 euros près d'un distributeur. Une somme colossale qu'il aurait pu garder pour lui. Mais, en citoyen exemplaire, il a choisi de rapporter le sac à la police.

Il rapporter 130 000 dollars à la police

La ville a déclaré que c’était un acte exemplaire et l’a félicité. C’était un agent qui avait oublié ce sac en remplissant le distributeur. Mais la motivation de José à rendre le sac c’était surtout “qu’il avait peur d’être frappé avec la chaussure de sa mère”, s’il ne rendait pas l'argent...!