Virgin Tonic : Il tente de se faire hospitaliser... pour suivre un match de foot ! 

Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous parle de cet italien qui, ne voulant absolument pas rater un match de foot, a décidé de se faire hospitaliser. Il n'a pas hésité un instant à se présenter aux Urgences et à prétendre être malade ! Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en restant à l'hôpital, il aurait pu voir un match de la Juventus depuis la fenêtre. Il faut un certain culot pour le faire et forcément, son mensonge nous a donné l'idée de rescencer les pires excuses possibles fournies par des employés pour ne pas se présenter au travail.

Ainsi, au Royaume-Unis, Robert Half (un chasseur de têtes) a fait un sondage auprès de ses clients. Voici donc les pires excuses jamais fournies : "Je pensais que c'était un jour férié", “Je me suis malencontreusement enfermé chez moi.” ou encore "mon réveil n'a pas sonné". Voilà qui devrait vous inspirer ! Mais souvenez-vous : ces excuses sont à employer avec modération.