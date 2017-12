Virgin Tonic : Il s’incruste dans la série favorite de sa fiancée sur Netflix pour la demander en mariage !

Cette semaine est une semaine spéciale car Camille et toute l'équipe du Virgin Tonic vous offrent pas un mois de loyer, mais un an de loyer ! Et si l'on vous dévoile comment tenter votre chance pour remporter la mise, on voulait également partager avec vous une histoire totalement insolite ce matin ! On peut dire que Kamela se souviendra toute sa vie de cet épisode de sa série préférée "Santa Clarita Diet". En couple depuis presque six ans avec Kamela, Conor a organisé une surprise complètement insolite à sa fiancée. Avec la complicité de Netflix, il a pu faire sa demande en mariage d'une manière plutôt exceptionnelle. Alors que la jeune femme pensait participer à un programme de télé-réalité, elle s'est sereinement installée sur son canapé pour regarder sa série du moment, avec Drew Barrymore.

He wanted to propose using Netflix. So we called in a few friends. pic.twitter.com/LvkVIeymfd — Netflix US (@netflix) 18 décembre 2017

Alors qu'elle regardait tranquillement un des épisodes, son petit copain Conor est soudainement apparu aux côtés des deux acteurs principaux, Drew Barrymore et Timothy Olyphant. "J'ai une question à poser à ma petite amie", dit le jeune homme. Dans le salon, il avait préparé une bague. "Surprise!" Sous le choc, Kamela n'en croyait pas ses yeux. Elle a fondu en larmes avant d'accepter et de dire "OUI !". "Félicitations Kamela!", a ensuite réagi Drew Barrymore. C'est l'histoire dingue et romantique du jour !