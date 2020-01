Virgin Tonic : Il s'évade de prison et... envoie une carte postale !

Dans le Virgin Tonic, on a nos champions. Et justement, ce matin, on en a trouvé un qui bat tous les records : tenez-vous bien, un détenu s'est évadé de la prison de la prison belge de Turnhout... avant d'envoyer une carte postale.

Le prisonnier s’est évadé au mois de décembre dernier et depuis, il est surnommé “le roi de l’évasion”... petit bonus, le directeur de la prison a reçu de ses nouvelles via une carte postale envoyée de Thaïlande. Sur la carte, on peut lire "Salutations de Thaïlande”.

Il s'évade et envoie une carte postale !

Il s’était évadé avec 3 autres détenus qui eux se sont fait prendre. Il est le seul encore en cavale.