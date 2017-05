Virgin Tonic : il roule 1 000 km pour faire Parla-Montcuq et c'est la meilleure blague possible

Il y a des gens qui sont plein d'humour et qui veulent partager leurs blagues avec le monde entier - ou du moins, avec le pays. Ce jeune cycliste est de ceux-là. Amateur de blagues, cet informaticien de 35 ans a parcouru près de 1000 kilomètres en vélo (en sept jours). Il est parti de la ville espagnole Parla pour mieux arriver dans le Lot... à Montcuq. Jean-Charles Loeb n'est pas le dernier lorsqu'il s'agit de se lancer des défis. Comme le rapporte Midi-Libre, Parla- Montcuq n'était pas sa seule option : "J'ai envisagé de faire Troyes-Foix-Sète, mais je n'ai pas trouvé de Vingt-et-Un', déclare t-il.

Voilà qui devrait en inspirer plus d'un ! En attendant, Jean-Charles Loeb nous aura bien fait rire. On espère qu'il se lancera de nouveaux défis dans le même genre, juste pour voir quels jeux de mots il est capable de nous inventer !