Virgin Tonic : Il reste "trois ans pour garder une planète vivable", selon le dernier rapport du GIEC

La question du réchauffement climatique est dans tous les esprits et ce, surtout à quelques jours des élections présidentielle. Comment le limiter ? Comment inverser la tendance ?

Après deux semaines de discussions entre les 195 États membres et 48 heures de retard dans la publication par les délégués du GIEC du très politique "résumé à l’intention des décideurs", les conclusions sont alarmantes.

Il aura ainsi fallu deux semaines (et quarante huit heures) aux 195 Etats membres avant de publier le très politique "résumé à l’intention des décideurs". "Dans ce nouveau volet du sixième rapport publié finalement lundi après-midi, les experts détaillent, sur 17 chapitres et des milliers de pages, un éventail de scénarios et de solutions pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et ne pas dire adieu aux objectifs de limitation du réchauffement à +1,5 degrés ou 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle", explique France Inter.

Dans un rapport publié en août dernier, le GIEC estimait déjà que l'accélération du réchauffement pourrait s'élever à +1,5 degrés aux alentours de 2030. Or, les efforts déjà mis en place ne sont pas suffisants : des mesures plus drastiques sont nécessaires si l'on veut maintenir une augmentation des températures globales sous les 2 degrés : il faudra "réussir à inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025 si l'humanité peut espérer garder une planète "vivable".

"Nous sommes à un tournant. Nos décisions aujourd'hui peuvent assurer un avenir vivable", insiste le patron du Giec, Hoesung Lee, qui assure que le nouveau rapport publié donne les "outils" pour y parvenir. La "quasi-totalité de la production mondiale d'électricité devant provenir de sources zéro ou bas carbone", poursuit le GIEC.

Peut-être est-il temps de se pencher un peu plus sur le sort de notre planète...