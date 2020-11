Virgin Tonic : Il reçoit son jeans acheté sur Vinted dans une boîte à pizza (PHOTO)

Vous aussi vous êtes un(e) adepte de Vinted, le site communautaire qui permet à ses utilisateurs de vendre, d'acheter, et d'échanger des vêtements et accessoires d'occasion ? Cette information pourrait vous faire réfléchir à deux fois avant de commander votre prochain coup de coeur. En effet, il y a quelques jours, Hugo Guillemet, journaliste pour l'Équipe, a eu la triste surprise de recevoir un jeans qu'il avait commandé quelques jours auparavant dans un boîte à pizza. Non, vous ne rêvez pas ! Le pire, c'est que cette box avait été utilisée et qu'elle contenait encore une sauce piquante. On vous laisse imaginer l'odeur du vêtement lors de son arrivée dans les mains du jeune homme... sans parler des tâches de gras qui ont dû venir avec.

une calzone? eh non un jean mdrr@Vintedfrance faut agir. en+ y avait une sauce piquante avec le jean On est où là?!? pic.twitter.com/pk8KQiXzer — hugo (@hugoguillemet) October 27, 2020

Très choqué par cette livraison, Hugo Guillemet s'est d'ailleurs tout de suite exprimé sur les réseaux sociaux où il a tenu à partager son expérience hors du commun : "une calzone? eh non un jean mdrr @Vintedfrance faut agir. en+ y avait une sauce piquante avec le jean On est où là?!?" écrit-il en légende de plusieurs clichés de sa mésaventure. Aimée par plus de 10 000 internautes, sa publication a également été retweetée par près de 4000 personnes ! Un bad buzz pour le site de revente qui ne s'est pas exprimée suite à ce léger problème. On attend leur réponse avec impatience...