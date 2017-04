Ah, nos champions... toutes les semaines, le Virgin Tonic vous raconte les péripéties de certaines personnes pas toujours dégourdies. Aujourd'hui, direction l'Angleterre. Là-bas, un jeune britannique s'est réveillé avec une bonne tête. Evidemment, il en a profité pour parfaire son look avec des lunettes de soleil et tout ce qui aurait pu le rendre encore plus cool. Pour ne pas laisser filer ce bon moment, il a pris un selfie avant de le poster sur les réseaux sociaux. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que les lunettes qu'il porte le montrent en train de conduire (il n'a manifestement pas pensé aux reflets). Croyez-le ou non, les forces de l'ordre ont vu cette photo et n'ont pas manqué de la commenter.

Le champion de la semaine !

Parce qu'il avait précisé se rendre à un anniversaire, voici le message qu'il a reçu : "Nous n’avons pas reçu notre invitation pour le grand jour, mais nous allons quand même envoyer un petit cadeau... d’une valeur de 200 livres (environ 240 euros) et un retrait six points" - le voilà averti pour les prochaines fois. Toujours est-il qu'il a fait plus fort que nos champions de la semaine précédentes : pour rappel, ces cambrioleurs avaient organisé un barbecue dans le jardin...