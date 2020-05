Virgin Tonic : Il part se confiner ailleurs et à son retour, il retrouve deux personnes chez lui

Ce matin, le Virgin Tonic vous emmène à Toulouse, là où un étudiant a eu une bien mauvaise surprise en rentrant chez lui... le jeune homme était parti se confiner ailleurs pendant une semaine mais à son retour, il a retrouvé deux individus dans son salon qui, en plus, portaient ses vêtements !

Il retrouve deux individus chez lui

Et ce n'est pas tout ! Son appartement était dans un état horrible. Plus de télévision, plus de canapé mais seulement deux hommes qui lui avaient déjà volé beaucoup d’affaires et d’objets. Ils ont été arrêté et l’étudiant a pu retrouver ses affaires. Lors de son arrivée sur les lieux, il a tout de suite compris qu’il avait été cambriolé et a appelé la police.