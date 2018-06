Virgin Tonic : Il parie 80 euros et gagne... 260 000 euros !

La semaine dernière, on cherchait l'heureux gagnant des 36 millions d'euros tombés à l'Euromillions - oui, il y a des chanceux. Et en parlant de chanceux, sachez qu'un ouvrier alsacien est reparti avec la modique somme de 260 000 euros alors qu'il avait misé 80...! Mais alors, sur quoi a t-il parié ? On vous le donne dans le mille, La Coupe du Monde ! Jérémy (de son prénom) a vu juste sur 12 des matches du mondial. Résultat, il est reparti avec la mise.

Agé de 30 ans, Jérémy a décidé de tenter sa chance sur le site Winamax et comme le rapprote DNA.fr, " il a tenté un pari combiné de 12 matchs avec une cote faramineuse de 2403,33". Résultat, il est reparti avec 259 532,09 euros : notez que si les allemand n'avaient pas marqué contre la Suède et si la Suisse n'avait pas arraché sa victoire à la Serbie, il n'aurait jamais gagné : « J’ai commencé à y croire à partir du septième match, Serbie – Suisse, remporté par les Suisses alors qu’ils étaient menés 1-0. Je regardais le ticket 300 fois par jour en me disant : "Ce n’est pas possible, ce n’est pas possible". Il restait alors cinq matchs, avec uniquement des favoris (Angleterre, Belgique, Allemagne) et Pologne – Colombie. J’ai regardé Pologne – Colombie sur mon portable. Au premier but, je ne me suis pas senti bien. Deux collègues étaient au courant, la pression était énorme. J’ai vomi. Même à 3-0 pour la Colombie, je n’étais pas serein. Et puis ils ont gagné... et j’ai gagné 260 000 €. », a t-il confié. Alors si jamais vous voulez parier, c'est le moment !